Son dakika: Erzurum merkezli 3 ilde sigara kaçakçılığı operasyonu - Haberler
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Son dakika: Erzurum merkezli 3 ilde sigara kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Erzurum merkezli 3 ilde sigara kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberleri: Erzurum merkezli Hatay ve Ankara'daki 27 adreste sigara kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum merkezli Hatay ve Ankara'daki 27 adreste sigara kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce "sigara kaçakçılığı" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum merkezli Hatay ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 ikamet, 16 iş yeri olmak üzere toplam 27 adreste yapılan operasyonda; Muhammet A., Bahadır Y., Fethi Y., Osman E., Muhammet Yusuf Ç., Muhammet Emin E., Özkan Ç., Mehmet K. ve Sedat Y. isimli şahıslar0 yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Bahadır Y., Fethi Y., Osman E. ve Muhammet Yusuf Ç. tutuklanırken diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda kaçak olduğu değerlendirilen; 7 milyon 655 bin adet makaron, 5 bin 672 paket sigara, 61 kilo 650 gram tütün, 99 kilo 750 gram çay, 6 şişe içki ve 58 adet sigara sarma makinası ele geçirildi. - ERZURUM

Son dakika: Erzurum merkezli 3 ilde sigara kaçakçılığı operasyonu

Son dakika: Erzurum merkezli 3 ilde sigara kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Erzurum, Sigara, Ankara, Hatay, 3. Sayfa, Haber

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