Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi öncesinde çok sayıda vatandaş Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kürsüye çıkarak seçmeni selamladı.Liderlerin çıkacağı platforma iki partinin seçim sloganı da yazıldı.

ÖZHASEKİ: 11 ANA BAŞLIKLA 111 PROJE HAZIRLADIK

Kürsüye önce Cumhur İttifakı'nın Ankara Adayı Mehmet Özhaseki çıktı. Özhaseki'nin yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Kürt kardeşlerimizin evlerini, altyapılarını yaptım. Şimdi önümüzde Ankara imtihanı var. 30 kişilik ekiple aylarca emek verdik. 11 ana başlıkla 111 ciddi proje hazırladık. 5 bine yakın proje ile huzurlarınızdayız."

Cumhur İttifakı'nın Ankara Adayı Mehmet Özhaseki

SAHTE SENET İDDİASI

"Son 15 gündür tüm Türkiye'yi meşgul eden bir olay var. Sahte senet... Sahte senetle icra takibinde bulunuyor CHP'nin adayı. Karşıdaki adam bu imza benim değil diyor. 3 yerde de imzanın ona ait olmadığı tespit ediliyor. 500 bin lira para cezası alıyor. Yargıtay onaylıyor. CHP'nin adayı sahte senetle iş yapıyor. TV'de 'Adam bana bu senedi getirdi' diyor. Sonra 'Gözümün önünde imza attı' diyor. Ömründe bir kere dürüst ol, bu ilişkinin ne olduğunu söyle. 600 bin dolar alacak ne maharetin var. Burada çok kirli bir ilişki var. Neden vekaletin yok. 'Yok' diyor. Neden sözleşme yapmadın, 'Çok büyük vergi doğardı' diyor. Ben mağdurum diyor, hakkım yendi diyor. Bunlar yeni çıkmış olaylar değil. Adama 1.5 sene boyunca tehdit ve şantaj mesajları göndermişsin."

BAHÇELİ: YA 'BELA' DİYECEĞİZ YA 'BEKA' DİYECEĞİZ

MHP lideri Devlet Bahçeli mitingde vatandaşlara sesleniyor. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"31 Mart seçimleri yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacak. Ya bela diyeceğiz, ya beka diyeceğiz. Cumhur ittifakı milli onurun güvenidir. Buna karşılık zillet ittifakı kaostur, komplodur, kargaşadır. Ankara dün zilleti reddetti, cumhuriyetin zirvesine yükseldi. İnancım odur ki, yine başaracak yeniden bir tarih yazacaktır. Cumhur ittifakı olarak buna and içtik."

"UÇURUMDAN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ"

"31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminden 281 gün sonra aziz milletimiz sandık başına gitmektedir. 8 gün sonra yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz. Belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarı belirlemeyeceğiz. Milli bekamızın, hem de teyidini hem de tescilini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kökleşmesine, cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünün inşasına büyük bir destek vereceğiz."