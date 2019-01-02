Erdoğan, Samsun İl Başkanı'nın Görevden Alınmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakına aykırı davranışları nedeniyle görevden alınan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın görevden alınmasıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Cumhur İttifakının ruhuna herkes uymalı, uymayanlar kusura bakmasın istirahate alırız." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"BU OYU HAK ETMEYE MECBURUZ"

Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Tam tersine biz her yaştan, her kesimden insanla kurduğumuz gönül bağıyla, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz.

Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansları hiç yoktur.

"AK PARTİ'DE 'BEN' YOK 'BİZ' VAR"

Siyasette insanı kibir ve gurur yıkar, millete tepeden bakmak yıkar, kendi çıkarlarını davasının ve ülkesinin üzerinde tutmak yıkar, 'ben' yıkar, 'biz' varsak her şey var. AK Parti'de 'ben' yok, 'biz' var.

"İSTEDİĞİ YERDEN ADAY OLMAYAN KARDEŞLERİMİN NAZLANDIĞI HABERLERİNİ ALIYORUM"

Aday olamayan ya da istediği yerden aday olamayan kardeşlerimin nazlandığı haberlerini alıyorum. AK Parti'liye bu yakışmaz.

"31 MART AKŞAMI GEREKEN DERSİ VERMİŞ OLALIM"

(Cumhur İttifakı) Bu bir uzun yolculuk, bu uzun yolculukta birbirimizi kıramayız. Birbirimizle dayanışma içinde olacağız, dayanışma içinde olacağız ki vatanseverlikten uzak, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak gereken dersi vermiş olalım.

"KİMSE ÇİZGİNİN DIŞINA ÇIKAMAZ"

Cumhur İttifakı'nın gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır. Cumhur İttifakı'nda kimse kalkıp çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Tüm teşkilatlarımız uymalıdır.

"UYMAYANLAR KUSURA BAKMASIN İSTİRAHATE ALIRIZ"

Cumhur İttifakı'nın ruhuna herkes uymalı. Uymayanlar kusura bakmasın istirahate alırız. 31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum.