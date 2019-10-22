Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi: Ortak açıklama bekleniyor

22.10.2019 16:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya lideri Putin'le bir araya geldi. İki liderin görüşmenin ardından ortak basın toplantısı bekleniyor.

Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmede Barış Pınarı Harekatı'nı ele aldı.

Erdoğan ve Putin, Soçi'deki Rusya Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa görüşmenin basına açık kısmında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Görüşme fayda sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na ciddi fırsat sağlayacak" dedi.

Putin ise Rusya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilere de değinerek, "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Gerek Türkiye gerekse Rusya, bölgede bulunan tüm ülkelerin çıkarlarına uygun olarak bu bölgedeki tüm sorunların cevaplarını bulmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

İkilinin basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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