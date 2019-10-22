Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Suriye planlarını anlamamıza yardımcı olacak

22.10.2019 13:00

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, gün içerisinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeyle, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin planlarının daha iyi anlaşılacağı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama yaptı. Peskov yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ve güvenli bölge planları hakkında detaylı bilgi alınacağını bildirdi. Peskov ayrıca, "Türk güçlerinin Suriye'de kalması iznini ancak Şam rejiminin verebileceğini" belirtti.

ABD-TÜRKİYE GERİLİMİ MASAYA YATIRILACAK

Erdoğan ile Putin'in gündeminin yoğun olduğunu vurgulayan Peskov ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin de masaya yatırılacağını söyledi.

Almanya'nın Suriye'de uluslararası kontrollü güvenli bölge kurulması önerisi için de "Üzerinde çalışacağız" ifadeleri kullanıldı.