Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Suriye planlarını anlamamıza yardımcı olacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesiyle ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Açıklamada, "Erdoğan ve Putin görüşmesi, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyine ilişkin planlarını anlamamıza yardımcı olacak" denildi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, gün içerisinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeyle, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin planlarının daha iyi anlaşılacağı bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama yaptı. Peskov yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ve güvenli bölge planları hakkında detaylı bilgi alınacağını bildirdi. Peskov ayrıca, "Türk güçlerinin Suriye'de kalması iznini ancak Şam rejiminin verebileceğini" belirtti.
ABD-TÜRKİYE GERİLİMİ MASAYA YATIRILACAK
Erdoğan ile Putin'in gündeminin yoğun olduğunu vurgulayan Peskov ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin de masaya yatırılacağını söyledi.
Almanya'nın Suriye'de uluslararası kontrollü güvenli bölge kurulması önerisi için de "Üzerinde çalışacağız" ifadeleri kullanıldı.