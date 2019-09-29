Erdoğan, "Uyuyan devi uyandırdılar" deyip müjde verdi: Kendi savaş uçağımızı yapacağız

29.09.2019 15:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) hizmete giriş törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Kendi savaş uçaklarımızı da yapacağız. Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."

Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır."

"F-35 KONUSUNDA YAŞANANLAR KARARLILIĞIMIZI ARTIRDI"

Üretimde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. MİLGEM gemilerimizi kararlılıkla inşa ediyor, denizlere uğurluyoruz. Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor. MİLGEM korvetlerinin ilk 3'ünden farklı olarak Kınalıada, Atmaca füzemizi kullanacak.

Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur. Deniz kuvvetlerimizi güçlendirmeye yönelik daha pek çok projemiz var. Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

F-35 uçakları konusunda yaşananlar kararlılığımızı daha da artırmıştır.

"KENDİ SAVAŞ UÇAĞIMIZA DA KAVUŞACAĞIZ"

Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır. Hedefimiz 2023'te savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır.

Madem uyuyan devi uyandırdılar madem bizim açık ikazlarımıza rağmen üzerimize geliyorlar bunun da sonuçlarına katlanacaklar.

Keşmir ve Filistin'de yaşananlara karşı kimse konuşmadı biz konuştuk. Zihinlerde farklı senaryolar var. Biz hakkın ve haklının, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü olanın yanında değil.