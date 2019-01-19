Erdoğan'ın Fazıl Say'ın Konserini İzlemesine Bahçeli'den Yorum: Memnun Edici

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Bahçeli, basın mensuplarının sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'li SenatörLindsey Graham'la beraber Fazıl Say'ın konserine gitmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

'SANAT, SİYASETTEKİ SERTLİĞİ YUMUŞATIR'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanı'nın ABD'li Senatör Lindsey Graham'la birlikte Fazıl Say'ın konserine katılıp Truva Sonatı'nı izlemesini nasıl değerlendirdiniz?"şu ifadelerle cevap verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li Senatör Graham ile Fazıl Say konseri izlemesinden memnuniyet duydum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim. Gerçekten memnuniyet duydum. ABD'li Senatörün ülkemizin güzelliklerini tanıyıp görmesi bakımından özel bir manası olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmesini de anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"BU KONUDA TEMENNİM VAR"

"Bu konuda bir temennim ve tavsiyem var. Cumhurbaşkanı, Tuluyhan Uğurlu'yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edip Türk senfonisini, bir diğer adıyla büyük Türkiye senfonisini dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancındayım"

NE OLMUŞTU?

Fazıl Say'ın annesinin ölümünün ardından kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konserine davet etti. Say'ın bu davetine olumlu cevap veren Erdoğan, sanatçının dün gece Ankara'da gerçekleşen Truva Sonatı konserine katıldı.