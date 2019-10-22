Son dakika: Erdoğan'dan 'Süre uzatılsın' diyen Macron'a tepki: Bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor

22.10.2019 11:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun kendisine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un '120 saatlik ara uzatılsın' teklifinin sorulması üzerine tepki göstererek, "Şahsıma gelmiş bir teklif yok! Macron bu tür şeyleri zaten teröristlerle görüşüyor. Herhalde teröristlerin teklifini bize iletmek istedi" şeklinde yanıt verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Macron'dan şahsıma gelmiş herhangi bir teklif yok Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Herhalde teröristlerin ona yaptığı teklifi de dolaylı yoldan bize iletmek istedi. Bizim bu süreçteki muhatabımız Fransa değil ABD.

Bize düşen ön hazırlıkları yapmak suretiyle bütün bu bölge ile ilgilenen ülkelere böyle kuru kuruya konuşmakla bu iş olmaz, eğer dürüstseniz yapacağınız bir şey var. Biz 8 yıldır Suriye'den kaçan bu mültecileri ülkemizde ağırlıyoruz. AB zaten verdiği sözü tutmadı. Dolayısıyla şimdi atılacak adımda biz bir plan proje çalışması yaptık.

Bu iş lafla olmuyor eğer dürüstseniz samimiyseniz buraya tırlarla silah mühimmat getirdiniz. Binlerce kargo uçağı ile buraya gelen silahlar var. Şimdi ben soruyorum. Burada böyle bir terör devleti kurulmasına biz müsaade mi edelim? Suriye'nin bölünmesine biz müsaade mi edelim? Biz bu kararlılığımızı aynı şekilde sürdüreceğiz."