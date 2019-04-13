Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Çamlıca Camii Yanıtı: Sen Bu Hesabı Kanuni'ye, Fatih'e Sorsana!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Derneğimizin bugüne kadar bu süreç içerisinde bugün hizmete girecek olan yeni binamızın töreninde de katılamayacağım bir cenaze merasimimiz var yoksa orada da olmak istiyordum. Hayırlı olmasını diliyorum.

Eğitim öğretimin amacı ideal insan yetiştirmektir. Milletimizin inancına değerlerine tarihine kültürüne uygun bir eğitim öğretim sistemi yapmalıyız.

"BU CAMİADAN MEZUN OLMUŞ BİRİ DİYOR BUNU"

Hep ne derlerdi niye buraya geldiniz imam mı olacaksınız cenaze yıkayıcısı mı olacaksınız derlerdi, bununla bir yılgınlık gibi yaparak aba altından sopa gösterirlerdi. Ama hamd olsun bugünlere geldik ve bunun öyle olmadığını gösterdik.

'Çamlıca'da o kadar büyük camiye ne gerek var?' diyorlar ya, sen bu hesabı kalkıp Kanuni'ye, Fatih'e sorsana? Bu camiadan mezun olmuş biri diyor bunu. Sen 'Bu kadar okula ne gerek var?' desene. Zavallı."

KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?

"Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim" diyen Karamollaoğlu, "İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun" şeklinde konuştu.

"İŞTE HAPI YUTTUĞUMUZUN RESMİDİR BU"

Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu.