Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de kabul edilen infaz kanununa ilişkin, "Sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık" dedi.

14.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:04
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin hem mağdurlar hem de suçlular açısından daha adil bir düzene geçiş yapılması için gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, "İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında, daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni infaz düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi üzerine açıklama yaptı.

Erdoğan, bundan yaklaşık 18 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiklerinde Türkiye'yi 4 sütun üzerinde yükseltme sözü verdiklerini, bunları da eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olarak açıkladıklarını söyledi.

"MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Aradan geçen süre içinde, ülkeyi bu dört alanda ve onların itici gücüyle demokraside, ekonomide, altyapıda çok ileri bir yere getirdiklerini belirten Erdoğan, "Girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bunların içinde adaletin ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarih boyunca insanlığın büyük atılımlarının temelinde hep adalet, büyük yıkımlarının gerisinde de hep zulüm olmuştur. Bizim medeniyetimiz de esasen bir adalet medeniyetidir. Günümüz dünyasını şekillendiren yönetim sistemlerinin gerisinde de yasama, yürütme ve yargı erklerinin her birinin kendi içinde bağımsızca çalışması ilkesi bulunuyor.

Türkiye, bu çerçevede en büyük reformlarını yine son 18 yılda gerçekleştirmiştir. Anayasadan kanunlara, yönetim sistemimizden belediyelere kadar her alanda bugünün ihtiyaçlarını karşılayan ve geleceği kucaklayan yepyeni bir Türkiye'yi beraberce inşa ettik. Son olarak, geçtiğimiz yıl milletimizin takdirine sunduğumuz Yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum."

"CEZA ADALETİNİN OLMADIĞI BİR YERDE VİCDANLARIN SIZISINI DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Erdoğan, gece TBMM'de kabul edilen yeni infaz düzenlemesinin de Yargı Reformu Stratejisi'nin de söz verdikleri hususlardan biri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ceza adaletinin olmadığı bir yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir. Uzun bir hazırlık döneminin ardından Meclis'e sunduğumuz yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık.

TBMM'de, AK Parti ve MHP gruplarının ortak gayretiyle teklife dönüşen, uzun bir çalışma döneminin ardından da Genel Kurul'da kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Meclisimizin kabul ettiği bu kanun, onay için bize geldikten sonra, hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız. Bu düzenlemenin hazırlığından yasalaşmasına kadar tüm süreçlerinde emeği olan herkese, özellikle Adalet Bakanlığımıza ve siyasi parti gruplarımıza teşekkür ediyorum."

"ADALET ARAYIŞINDA DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni infaz düzenlemesinin, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletin ve kamu vicdanının hassasiyetleri de dikkate alarak hazırlandığını, bu çerçevede infaz hakimliklerinin etkinliğini artırmak amacıyla ihtisaslaşmanın önünün açıldığını söyledi.

Islah önlemlerine ağırlık verilerek, aynı kişilerin yeniden suç işlemesine engel olunmasının hedeflendiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişleriyle ilgili sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır. İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk, yaşlı, hasta, yeni doğum yapmış kadınlar gibi gruplar lehine bir insani yaklaşım geliştirilmiştir. Elbette sadece bu düzenleme ile infaz adaletiyle ilgili tüm amaçlarımıza ulaşmamız mümkün değildir.

İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında, daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla ceza kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladık. Önümüzdeki yasama döneminde Meclis'teki ilk işlerimizden biri de bu olacaktır."

"SALGIN HUSUSUNDA TÜM TEDBİRLER ALINDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ancak, yeni infaz düzenlemesinin, Türkiye'de adaletin tecellisi konusunda milletin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağının da bir gerçek olduğunu vurguladı.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir. Hükümlülerin rehabilitasyonda katettiği mesafenin gerçekçi tespiti için iyi hal değerlendirmeleri otomatik olmaktan çıkartılıp belirli bir takvime bağlanmıştır. Kanunun yayımlanmasıyla birlikte infaz sürelerinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde, çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Bu vatandaşlarımızın, devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum."

Bu vesileyle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidinden korunması hususunda tüm tedbirlerin alındığını belirten Erdoğan, "Hakları, canları ve sağlıkları devlete emanet olan bu insanların salgın hastalığa yakalanmamaları için temizlikten karantinaya kadar her önlem alınıyor." diye konuştu.

Erdoğan, bir kez daha yeni infaz düzenlemesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Özellikle Cumhur İttifakı'nın tarafı olan Sayın Genel Başkan Bahçeli'ye de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık

İlgili Haberler

90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Karantinadaki Aynur'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Haberler
Karantinadaki Aynur'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Brezilya'daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü Haberler
Brezilya'daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Esra Balamir İçişleri Bakanı
Spor Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz İstifa
Şu an buradasınız: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 16:06:29. #1.14#
title