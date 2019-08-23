Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan; Gül, Davuoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak

23.08.2019 18:47

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşundan beri partide görev almış herkese teşekkür ederek, "AK Parti 18 yaşına ulaştı. Partimiz artık yeni bir safhaya geçmiştir" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davuoğlu'na "Partimizden ayrılan hiç kimsenin artık esamesi okunmuyor." diyerek göndermede bulundu.

"BU KUTLU ÇATININ ALTINDAN AYRILANLARIN ESAMESİ OKUNMAYACAKTIR"

Parti kurma girişiminde bulunan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davuoğlu'nu da isim vermeden eleştiren Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır. Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır. AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir. Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAĞIMIZI DA MI GÖRMEDİN?

Sondaj gemilerimizle, fırkateynlerimizle Doğu Akdeniz'deyiz ama ana muhalefetin başındaki zat bunu görmüyor. Bayrağımızı da mı görmedin? ABD, Kanada, Fransa, Katar varmış sadece Türkiye yok diyor? Buradan CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum, bak başınızda böyle birisi var. Bu zat bizim bayrağımızı bile tanımıyor. Kaldı ki onların dışında ayrıca bütün fırkateynlerle beraber oradayız.

18 yıllık parti tarihimizin her döneminde sadece iş yapmakla değil farklı güçlerle mücadele etmekle de geçti. Hafıza kayıtlarımızın içerisinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle, sizlerle paylaşacağımızı da şimdiden burada söylüyorum. Bu hafıza kaydının içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım. Yanlış istikamette gitmeyelim. Vesayet odaklarından, terör örgütlerine, uluslararası örgütlerden içimizdeki mankurtlara kadar pek çok şeyle uğraşmak zorunda kaldık.

Şimdi masada da sahada da sözünü söyleyen bir Türkiye var. Masada ve sahda istediğiniz neticeyi alabilmeniz için arkanızda buna uygun altyapı ve güç olması lazım. Aksi takdirde konuşur bağırır çağırırsınız ama kimse sizi takmaz.

Türkiye hamdolsun bu meselede dünyada artık 1. Lige çıkmıştır. En tepeye doğru yol almak da lazım. AK Parti olarak önümüzdeki gündem işte budur.

YETER Kİ TÜRKİYE AYAKTA KALSIN

Önümüzdeki dönem bu kutlu davayı daha yükseğe taşımak için daha fazla çalışma dönemidir. Daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz. Yeter ki Türkiye ayakta kalsın.

AK PARTİ KONGRE SÜRECİ

Hedef, kanaat önderleri kimlerse bunları seçip çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir.

CUMHUR İTTİFAKINI DİRİ TUTACAĞIZ

Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz. Bunu dik ve diri tutmaya gayret edeceğiz. 15 Temmuz gecesi sokaklarda milletimizin kurduğu ittifakı halk oylamasından seçimlere her alanda başarıyla sürdürdük, sürdürüyoruz sayın Bahçeli ile zaman zaman bir araya gelerek daha nelerin yapılması gerektiğini konuşuyoruz.

Birileri yeni yönetim sistemini karalamaya çalışıyor olsa da milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini seçmiştir. Her yenilik gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de geliştirilmesi gereken noktaları var.