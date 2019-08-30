Davutoğlu'nun "defterler" çıkışına Erdoğan'dan rest: Bagajlarında ne varsa döksünler

30.08.2019 14:28

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik olarak "Bu arkadaşlar ne söyleyeceklerse gelsinler söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İDLİB'DEKİ TÜRK GÖZLEM NOKTALARI

"İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı. İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. İdlib'de şu anda 600 bin civarında insan öldürüldü."

ABD İLE GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI

"BM Genel Kurulu'nda Sayın Trump'la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız. 20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı."

RUSYA'DAN SU-57 UÇAĞI ALINACAK MI?

"Bakanlıklarımız muhataplarıyla görüşmeyi sürdürüyor. 25 milyar dolar gibi bir ihracat hacmine ulaşmış olan Türkiye-Rusya 100 milyar doları hedeflemiş vaziyette. F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Şartlar masaya yatırılarak ortak üretim kredi planlamalarına bakarak adımlarımızı atacağız."

SİYASETTE YENİ PARTİ HAZIRLIĞI

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın öncülüğünde yürütülen yeni parti kurma çalışmalarına değinen Erdoğan, "Partimizden ayrılıp da şu anda CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bunlar bizim derdimiz değil, biz AK Parti olarak tarih yazar durumdayız. AK Parti hamdolsun ulusal olmaktan uluslararası olma statüsüne erişti" dedi.

Sözlerinin devamında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamalara da değinen Erdoğan, "Bu arkadaşlar ne söyleyeceklerse gelsinler söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var" diye konuştu.

İDAM TARTIŞMALARI

Siyasetteki idam tartışmalarına ilişkin de açıklamaya yapan Erdoğan "Dünya ne der demiyorum. Eğer parlamentomuz bu konu ile ilgili idam konusunda kararını verirse ben onaylarım hiç düşünmem. Vicdanım da rahattır. Yavrusunun gözleri önünde öldürülen bir anneyi ağırlaştırılmış müebbet ile onun hakkı ödenmez.'' dedi.

AHMET DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki göstererek şunları kaydetmişti:

"Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk."