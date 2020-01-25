: Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi

25.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:22

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Kandilli verilerine göre, deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Çok geniş bir bölgede hissedilen deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden oldu. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

43 KİŞİ ENKAZ ANTINDAN SAĞ ÇIKARILDI

Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 43'e yükseldi.

15 DAKİKA İÇİNDE 5 DEPREM DAHA OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), internet sitesinden yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Bu depremin ardından, 19.44'te 4.4 ve 4.3'lük depremler, 19.45'te 4.1 büyüklüğünde ve 19.46'da 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi.

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