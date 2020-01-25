Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi
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Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi

Son dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde şimdiye kadar 29 kişi hayatını kaybetti, bin 243 kişi de yaralandı. Ayrıca AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 43'e yükseldi.

25.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:22
Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Kandilli verilerine göre, deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Çok geniş bir bölgede hissedilen deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden oldu. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

43 KİŞİ ENKAZ ANTINDAN SAĞ ÇIKARILDI

Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 43'e yükseldi.

15 DAKİKA İÇİNDE 5 DEPREM DAHA OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), internet sitesinden yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Bu depremin ardından, 19.44'te 4.4 ve 4.3'lük depremler, 19.45'te 4.1 büyüklüğünde ve 19.46'da 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi.


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: Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi
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