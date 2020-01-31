Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 1.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

31.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:06
Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 1.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise deprem büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. AFAD, depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.


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: Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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