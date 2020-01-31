Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 1.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 1.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise deprem büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. AFAD, depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.