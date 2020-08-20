Son dakika! Edirne'de çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü
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Son dakika! Edirne'de çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü

Gelen son dakika haberine göre EDİRNE'de Barutluk Mahallesi'ndeki inşaatın 2'nci katından düşen işçi Davut Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika! Edirne'de çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü
20.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:49

EDİRNE'de Barutluk Mahallesi'ndeki inşaatın 2'nci katından düşen işçi Davut Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Barutluk Mahallesi Hatip Camii Sokak'taki inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Davut Yıldırım, Barutluk Mahallesi'nde çalıştığı 2 katlı yapımı devam eden binanın 2'nci katından dengesini kaybederek düştü. Yıldırım'ın düştüğünü görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ı ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerine gelen polis ekipleri ise inşaat çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. 


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Kaynak: DHA

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