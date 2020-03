Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak

06.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:03

Adalet Bakanlığı'nın cumhuriyet başsavcılıklarına genel bir talimat göndererek kadın hükümlü ve tutukluların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlanacağı duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın hükümlü ve tutuklular için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açık görüş yapılacak. Abdulhamit Gül'ün imzasıyla cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen talimata göre ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüşten faydalanabilecek.

EN FAZLA 3 SAAT GÖRÜŞEBİLECEKLER

Kadın tutuklu ve hükümlüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüşebilecek. Açık görüşten kapalı cezaevlerinde bulunan toplam 9 bini aşkın kadın hükümlü ve tutuklu faydalanacak. Açık görüşler yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak üzere 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

ABD'nin New York şehrinde 8 Mart 1857 meydana gelen bir isyanda 120 kadın işçinin can vermesi sonucu ortaya çıkan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın haklarının dünden bugüne gelişimini hatırlatıyor ve her sene 8 Mart'ta kutlanıyor.

