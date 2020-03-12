Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
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Sağlık, Güncel

Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur

Son dakika: Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün küresel bir enfeksiyon olduğunu ilan eden Dünya Sağlık Örgütü, dünkü korkutan açıklamasının ardından bugün rahatlatan bir açıklama yaptı. DSÖ Genel Direktörü, koronavirüs için "Kontrol edilebilir" tanımlamasında bulundu.

12.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:25
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 'kontrol edilebilir bir pandemidir" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus önemli açıklamalarda bulundu.

"BAZI ÜLKELER BİZİ DERİNDEN ENDİŞELENDİRİYOR"

DSÖ Başkanı Ghebreyesus Cenevre'de diplomatlara yaptığı açıklamada, "Eğer ülkeler virüsle mücadele için önlem alırsa Kovid-19 'kontrol edilebilir' bir pandemidir. Ancak bazı ülkelerin bu tehdide kontrol altına almak için gereken düzeyde yaklaşmaması bizi derinden endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Pandemi durumu virüslerde karşılaşılabilmektedir. Virüsün yayılması ve tutunması pandemik olarak yorumlanmaktadır.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur

Haberin Videosu:

DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur

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Haber Yorumları (2)
GÜLCAN: Allah hın belası çinliler dünyayı mahvetti ler
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MERT: NE 2020 MİŞ ARKADAŞ BİR BİTSEDE KURTULSAK . . .
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500
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