Son dakika: (DRONE) Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda aralarında tırların da bulunduğu bazı araçların karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy mevkisi Ankara istikametinde 5 tır, 2 yolcu otobüsü, 1 kar küreme aracı ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan kar küreme aracı ve yolcu otobüsü şoförü ile muavin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede uzun araç kuyruklarının oluştuğu kaza nedeniyle aksayan trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Kazaya karışan araçların iş makineleri aracılığıyla kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Bu arada, olay yerine giden Türk Kızılay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçlarında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı.