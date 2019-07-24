Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı
Son dakika! Diyarbakır'da polis merkezinin bulunduğu caddeye el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.
4 VATANDAŞ YARALANDI
Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Feci şekilde dövülen Moğol genç, 'sınır dışı olurum' endişesiyle doktora gitmeyince hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Son Dakika Haberleri