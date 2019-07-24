Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı

Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı

Son dakika! Diyarbakır'da polis merkezinin bulunduğu caddeye el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.

4 VATANDAŞ YARALANDI

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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