Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca akşam saatlerinde operasyon düzenlendiği bildirildi.

İki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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