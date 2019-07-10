Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca akşam saatlerinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
İki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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