HDP'nin Kazandığı Bağlar ve Tekman'da Mazbata AK Partili Adaylara Verilecek

Yüksek Seçim Kurulunun, Kanun Hükmünde Kararnameile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi kararı sonrası Diyarbakır Bağlar'da mazbata Zeyyat Ceylan'a değil AK Partili adaya verilecek.

KHK İLE İHRAÇ EDİLEN BAŞKANLARA MAZBATA VERİLMEYECEK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen başkanlarla ilgili kararını verdi. Buna göre, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.

BAĞLAR'DA MAZBATA, AK PARTİLİ İSME VERİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu, Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde başkan seçilen HDP'li aday Zeyyat Ceylan'a KHK'lı olduğu için mazbata verilmemesine hükmetti. Mazbata, seçimlerde ikinci olan AK Parti adayı Hüseyin Beyoğlu'na verilecek.

BİR İLÇE DAHA HDP'DEN AK PARTİ'YE GEÇECEK

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine yönelik kararı sonrası HDP'nin az bir farkla kazandığı Erzurum'un Tekman ilçesi de AK Parti'ye geçecek.