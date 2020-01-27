: Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti

27.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:33

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü. Virüsle ilgili bir açıklama yapan Dışişleri bakanlığı, Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Bakanlık açıklamasında "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur" denildi.

"VİRÜS KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BOYUTA ULAŞMIŞTIR"

Dışişleri Bakanlığından Çin'in Wuhan şehrine yönelik yapılan açıklamada, "Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni koronavirüsü (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaşmıştır. Koronavirüs salgınıyla bağlantılı vaka sayısı artış eğilimindedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur. Çin'de ikamet eden ve Çin'in diğer bölgelerine seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Pekin Büyükelçiliğimiz, Hong Kong, Şanhay ve Guanco Başkonsolosluklarımız ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Pekin Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımıza ulaşmaları mümkündür:

KONSOLOSLUĞUN TELEFON NUMARALARI VERİLDİ

Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29), Pekin Büyükelçiliği (+86 152 01 30 94 12, embassy.beijing@mfa.gov.tr), Hong Kong Başkonsolosluğu (+85 296 17 07 22, consulate.hongkong@mfa.gov.tr), Şanhay Başkonsolosluğu (+ 86 159 21 03 69 31, consulate.shanghai@mfa.gov.tr), Guanco Başkonsolosluğu (+86 181 27 83 49 07, consulate.guangzhou@mfa.gov.tr)" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Çin genelinde 82 kişinin ölümüne yol açan, 2 bin 835 kişiye bulaşan virüs, dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, 23 Ocak'ta yaptığı toplantıdan sonra koronovirüsle ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmek için erken olduğunu açıkladı.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli hastalığın' görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

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