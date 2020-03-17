Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
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Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 Avrupa ülkesindeki 3 bin 614 Türk'ün ülkeye getirildikten sonra İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacağını açıkladı.

17.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:29
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı salgının etkili olduğu Avrupa'da yaşayan 3 bin 614 Türk yurda dönmek için başvuru yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu kişilerin İstanbul ve Kocaeli'de karantinaya alınacağını açıkladı.

Dünyada 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs Avrupa'da pik yapmış durumda. Türkiye'de Avrupa'da yaşayan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar için hareke geçti.

"ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞIP DERTLERİNİ DİNLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yardım etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle İtalya'da öğrencilerimiz var. Öncelikle öğrencilerimiz olmak üzere hem Milano hem Roma temsilcilerimiz kendilerine ulaşıyor, dertlerini dinliyor.

"YURT DIŞINDAN GELECEK 3 BİN 614 VATANDAŞ İSTANBUL VE KOCAELİ'DE KARANTİNAYA ALINACAK"

Tüm misyonlarımızın nelere ihtiyacı varsa onları gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının ardından 15 Mart itibariyle 9 ülkeye uçuşlar durduruldu. Dün dönem isteyen vatandaşlarımızın başvuru yapmasını istedik. Dün akşam itibariyle başvurular tamamlandı. 3 bin 614 vatandaşımız başvurdu. Bu vatandaşlarımızı bu gece yarısına kadar getireceğiz 34 seferle.

Vatandaşlarımız döndükten sonra İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlara yerleştirilecek. İçişleri Bakanımızın talimatıyla İstanbul ve Kocaeli Valilikleri bunları koordine edecek. Sağlık Bakanlığı da doktor ve sağlık personelini temin ediyor.

"FAS'TAKİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Fas, 19 Mart itibariyle ülkesine gelecek tüm uçuşları durdurma kararı almıştı. Dünkü bir notayla bunu erkene aldıklarını söylediler. Bu nedenle 1500'e yakın vatandaşımızın Fas'ta olduğunu biliyoruz. Fas makamlarıyla da irtibat halindeyiz. Buradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız."

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NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türk öğrenci ve turistlerin, 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri bildirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz, 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar (TSİ) ülkemize dönüş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşların, bugün sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulması kararı alınmıştı.

Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak

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Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak

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