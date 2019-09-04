DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

04.09.2019 16:15

21-28 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından adaylar heyecanlı bekleyişini sürdürüyordu. Binlerce adayı yakından ilgilendiren DGS tercih sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.

DGS tercih sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.

KAYIT İŞLEMLERİ 9-13 EYLÜL TARİHLERİNDE YAPILACAK

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada "2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.