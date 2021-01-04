Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

04.01.2021 19:22 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:54
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 38 yaşındaki Abdullah Çetin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde devrilen traktörün altında kalan Abdullah Çetin (38) hayatını kaybetti.

Simav'a bağlı Yemişli köyü Güpdere mevkisinde Abdullah Çetin'in (38) kullandığı 10 VA 571 plakalı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Çetin'i görenler kazayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve 3 çocuk babası Abdullah Çetin'in cenazesi, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN

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