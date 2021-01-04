Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 38 yaşındaki Abdullah Çetin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.