Devlet Bahçeli: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok

11.08.2019 08:23

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu. Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı olmadığını söyleyen Bahçeli, bu söylemlerin terörle mücadeleyi zayıflattığını vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, terörle mücadele ve erken seçim konularına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İKİ BAYRAM ARASININ RÖNTGENİNİ ÇEKTİ

"Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İki bayram arası Türkiye'de sosyal, siyasal ve ekonomik olayların analizinin yapılmasına ihtiyaç var. İki bayram arası derken 4 Haziran 2019'le 11 Ağustos 2019 arasını kastediyorum. Bu süreçte seçim yenilenmesi oldu. Daha değişik yorumlar oldu. Terörle mücadele devam etti. Ekonomik yönden politikalar tartışılır konuma getirilmek istendi. Bunlara rağmen bayrama ulaşmış olduk."

YENİ SİSTEMDE KARARLILIK

"Bundan sonra Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kararlı duruşuyla yapılacak reformlar sürecine geçilmiştir. Ben önümüzdeki günlerde çalışmaların bu yönde ağırlık kazanacağı yönünde iyimser bir anlayışa sahibim."

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

"Türkiye'de zaman zaman televizyon kanallarındaki tartışmacılar, seçim sistemi üzerindeki tartışmalardan ziyade, 'Nasıl Türkiye'yi daha iyi yönetiriz' yönünde görüşler ortaya koymaktan ziyade Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaya açıyorlar. Bunu yaparken de parlamenter sistemi gündeme getirmeden önce ona akıl kazandıracak erken seçim tartışması yapıyorlar. Dün akşam yine buna benzer bir tartışma yürütüldü bir muhtelif kazandı. Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok. Bu söylemler terörle mücadeleyi zayıflatır. Bu tartışmalar güneyimizdeki terör devletinin kurulması demektir. PKK/PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir. Türkiye'de güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır."

ERDOĞAN'IN BAYRAM MESAJINI DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajında kullandığı "Ağustos ayı yeni zaferler getirecektir" sözlerinin hatırlaması üzerine Bahçeli şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'nın programı nasıldır, düşüncesi nedir? Onları tam bilemiyoruz. O cümle yıllardan beri tarihi bir cümledir. Zaferde süreklilik kazanan her zaman yenilenmesi gereken bir kavramdır. Allah bu milleti zaferden mahrum bırakmasın"