: Son dakika: Devlet Bahçeli, İdlib'teki hain saldırının ardından Rusya'ya ateş püskürdü

03.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin de yaralandığı hain saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir

Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.''

Ayrıntılar geliyor...

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