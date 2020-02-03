Son dakika: Devlet Bahçeli, İdlib'teki hain saldırının ardından Rusya'ya ateş püskürdü
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Esed rejiminin gerçekleştirdiği ve 4 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından "Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin de yaralandığı hain saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
''Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir
Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.''
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