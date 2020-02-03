Son dakika: Devlet Bahçeli, İdlib'teki hain saldırının ardından Rusya'ya ateş püskürdü
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Son dakika: Devlet Bahçeli, İdlib'teki hain saldırının ardından Rusya'ya ateş püskürdü

Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Esed rejiminin gerçekleştirdiği ve 4 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından "Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir" dedi.

03.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:24
Son dakika: Devlet Bahçeli, İdlib'teki hain saldırının ardından Rusya'ya ateş püskürdü

MHP Genel Başkanı , 'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin de yaralandığı hain saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir

Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.''

Ayrıntılar geliyor...


Haber Videosu

: Son dakika: Devlet Bahçeli, İdlib'teki hain saldırının ardından Rusya'ya ateş püskürdü
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