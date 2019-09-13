Son Dakika: Eski Başbakan Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

13.09.2019 11:40

AK Parti'nin ihracını istediği ve bugün ihraç edilmesi beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa etti.

Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı vardı.

"AK Parti'nin tabanını kendi genel başkanını ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz." diyen Davutoğlu yeni bir siyasi yola çıkmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Davutoğlu'nun basın açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Hayatımıza anlam katan değerlerin bir siyasi yapış şeklinde tarihe yansıması olarak gördüğümüz ve başarısı için bütün varlığımızı koyduğumuz partimizden ihraç talebiyle karşısına geleceğimizi tahayyül bile edemezdik."

"Bizim için ihraç teklifinin yapıldığı 2 Eylül 2019, AK Parti'nin kuruluş ilkelerinden vazgeçtiğini ilan ettiği tarihtir."

"Dar bir kadronun kontrolüne girmiş AK Parti'nin ülkemizin sorunlarına çare olma imkanı kalmamıştır. İç muhasebe, ortak akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğu, içeride bir dönüşümün imkanının kalmadığı da aşikardır."

4 İSMİN İHRACI İÇİN SÜREÇ BAŞLATILMIŞTI

2 Eylül 2019 tarihinde AK Parti MYK'da önemli karar verildi. AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracı istendi.

AK Parti'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir.