Son dakika... Darıca'daki cinayette şüpheli sevgililer tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Hüseyin Erdem Sanlıer'i (81) öldürüp, kasasında bulunan paraları ve otomobilini çalan O.C.E. ile kız arkadaşı D.Ç. (20) tutuklandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Hüseyin Erdem Sanlıer'i (81) öldürüp, kasasında bulunan paraları ve otomobilini çalan O.C.E. ile kız arkadaşı D.Ç. (20) tutuklandı.

Olay, 11 Temmuz günü Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Erdem Sanlıer hobi bahçesinde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Sanlıer'in başına kürekle vurulduğu ve vücudunda darp izleri olduğu belirlendi, evinin kasasında bulunan paraların ve otomobilinin çalındığı belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hüseyin Erdem Sanlıer'e yardımcı olan 18 yaşından küçük olan O.C.E. ile kız arkadaşı D.Ç., İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.D.Ç.'nin ifadesinde, Hüseyin Erdem Sanlıer'in kendisine sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C.E. ve D.Ç. tutuklandı.

Kaynak: DHA