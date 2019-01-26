Kuzey Irak'ta Askeri Üssümüze Yapılan Saldırının Detayları Ortaya Çıktı: Saldırganlar Sivillerin Arasına Gizlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki provokasyonla ilgili, Türkiye'nin Duhok halkı ile yakın işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Altun, "Saldırganlar sivillerin arasına girdi Türk askeri ile yerel halkın arasını bozmak istedi. Herhangi bir kaybımız yok, birtakım ekipmanlar zarar gördü." dedi.

"TÜRK ASKERİ İLE YEREL HALKIN ARASINI BOZMAK İSTENDİ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'taki üsse saldırıya ilişkin olarak, "Saldırganlar sivillerin arasına girdi Türk askeri ile yerel halkın arasını bozmak istedi. Herhangi bir kaybımız yok, birtakım ekipmanlar zarar gördü. PKK'lı teröristler saldırı hakkında dezenformasyon yapıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Erdoğan, PKK provokasyonuna ilişkin "Biz bunları Gabar, Kandil, Tendürek'de duman ettik. Şimdi bugün Irak'ın kuzeyinde bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız kalktı, silahsız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılmak durumunda kaldı." ifadelerini kullandı.

IKBY SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dışişleri Bakanlığından gelişmeyle ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile konuştu, Neçirvan Barzani gerekli tedbirleri aldıklarını, soruşturma başlattıklarını bildirdi"