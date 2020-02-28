: Son dakika: Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı

28.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:24

Türkiye'nin güneyinde yer alan İdlib kentinde, Suriye rejim güçlerinin Türk askerini hedef aldığı ve 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrası karşılık verildi. Harekete geçen TSK, çok sayıda rejim noktasına atışlar gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama da Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığından geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak paylaştığı mesajında "Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürütüyor. Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulamalı" ifadelerini kullandı.

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