Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şehit olan askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

25.08.2019 14:34

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğu, 7 askerimizin de yaralandığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bunun bedelini ödeyecek" dedi.

3 ASKERİMİZ ŞEHİT, 7 ASKERİMİZ YARALI

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğu, 7 askerimizin yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI: TERÖRİSTLER BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Pençe 3 operasyonunda şehit olan askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecek" dedi.