Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na gönderme

25.08.2019 17:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonda katıldığı etkinlikte, "22 teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Ahdimiz var, kararlılığımız var. Ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik. Giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"AHDİMİZ VAR, KARARLILIĞIMIZ VAR"

Dört buçuk aylık bir aranın ardından Trabzon ile buluşmak bizi ayrıca memnun etti. Başlamadan evvel kahraman gelin şehitlerimize bir fatiha okuyalım. Hiçbir şehidimizin kahramanlığı, fedakarlığı Allah'ın izniyle boşa gitmemiştir. Gitmeyecektir. İşte 22 teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Ahdimiz var, kararlılığımız var. Ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik. Giriyoruz.

Polisimizle, askerimizle, korucularımızla dağ tepe demeden bu mücadeleyi sürdürüyoruz, sonuna kadar da sürdüreceğiz. Tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Rabbim hepsini de muhafaza etsin diyorum.

"BU ÖRGÜTÜN UZANTILARINA SANDIKTA CEVAP VERİN"

Bu örgütün meclisteki uzantılarına, temsilcilerine en büyük cevapları sandıkta vermeliyiz. İşte biz bu milletin alın teriyle kazandığı paraları Kandil'e gönderenlerden hesap sorduk ve onları görevden aldık mı? Aldık. Biz bunlarla dirsek temasına girmedik girmeyiz. Davetlerimize çağırmadık çağırmayızBay Kemal sen bu terör örgütü mensupları ile yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz.

"AŞKI OLMAYANLAR ŞEHİR FELAKETİ YAŞARKEN ÖNCELİĞİ TATİLE VEREBİLİR"

Eğitimden sağlığa her alanda Trabzon'un çehresini değiştirdik. Her alanda cazibesi arttı ve artacak. Toplam 64 istasyondan oluşan 52 km'lik raylı sistemle şehir ulaşımında da yepyeni bir devrim yapmaya hazırlanıyoruz. Görüldüğü gibi Trabzon'un ülke ve bölgemizde hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul'daki attığımız adımlar. Değerli kardeşlerim attığımız adımlar bütün bunlarla birlikte daha ileri seviyeye geleceğiz. Kardeşlerim lafla peynir gemisi yürümez. Biz bu millete aşığız. Aşkı ve davası olmayanlar şehir felaketin pençesinde kıvranırken önceliğini tatile verebilir. İşte İstanbul bunu yaşadı.