Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir

01.10.2019 19:49

Meclis'ın yeni yasama yılı resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 50+1 tartışmasına ilişkin sorulara yanıt verdi. Erdoğan, "Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir. Revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz. Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye, tartışmaya açığız." dedi.

"BU MUHALEFETİN YAPACAĞI İŞTİR"

Eski bakanlardan Faruk Çelik'in "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1 Türkiye'yi yorar, yüzde 40 olmalı" sözleriyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni hükümet sistemini revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz. Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye, tartışmaya açığız." şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZ POLİTİKACIDAN CİDDİYET İSTİYOR"

"50+1'i her koşulda alırız mı demek istiyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Öyle bir sorgulamaya da girmem. Böyle bir teklif kimden geliyor. Medyadan geliyorsa ayrı bir konu. Bu parlamentonun işidir. Parlamento da bu işlerle ilgilenen muhalefet. Muhalefet böyle bir teklifi getirir orada da tartışılır. Bunu sürekli olarak ayağa düşürmek doğru olduğuna inanmak sürekli olarak ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimiz politikacıdan ciddiyet istiyor. Ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım." dedi.

"MUHALEFETTEN GELİRSE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Gazetecilerin "Muhalefetten gelirse destek verir misiniz" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye açığız. " yanıtını verdi.

"AYNI YERDEYİM, BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Fırat'ın doğusuna yönelik verdiği mesajlar hatırlatılarak "Güvenli bölge konusu var, iki haftalık süre tanımıştınız. Bugün 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' dediniz, yani operasyon kapıda mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Aynı yerdeyim, bir gece ansızın gelebiliriz." ifadesini kullandı.

KABİNE REVİZYONU

Erdoğan, kabine revizyonuna ilişkin bir soruya da "Şu anda böyle bir şey yok." yanıtını verdi.

ERDOĞAN "YÜZDE 50+1'E MİLLET 1 YIL ÖNCE ONAY VERDİ" DEMİŞTİ

Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Faruk Çelik'in ortaya attığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'Yüzde 50+1' zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik tartışmalarla ilgili, "Bu durum bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Dolayısıyla konuşma yeri Meclis'tir. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Onun için iktidarıyla, muhalefetiyle el ele vererek bunu gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuşmuştu.

FARUK ÇELİK NE DEMİŞTİ?

AK Parti'nin kurucularından ve önceki hükümetlerde bakanlık yapan Faruk Çelik, cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulunmuş ve "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye'yi yorar" demişti.