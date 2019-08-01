Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.

Erdoğan Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.

Erdoğan Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.

ANITKABİR ZİYARETİ SONRASI ŞURA TOPLANDI

Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığındaki YAŞ üyeleri, daha sonra YAŞ toplantısına katıldı.

Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

ALINAN KARARLARI, KALIN AÇIKLADI

Alınan kararlar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı. YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

48 GENERAL EMEKLİ EDİLDİ

YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe terfi ettirildi. 313 albayın görev süreleri iki yıl süresince uzatıldı. Bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 ağustos 2019 itibariyle 233 olacağı ifade edildi.

3. VE 4. ORDU KOMUTANLARI EMEKLİ OLDU

YAŞ kararları kapsamında, 4'üncü Ordu olarak da bilinen Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görev süreleri bir sene uzatıldı.

İŞTE TERFİ EDEN İSİMLER

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirildi.