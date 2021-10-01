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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yaşında vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'le ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan'ın paylaşımında, "Vefat haberini aldığımız çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs sonrası zatürreye bağlı nefes darlığı nedeniyle bu sabah yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki Asiltürk'ün vefatı nedeniyle birçok siyasi isim sosyal medyada taziye mesajı yayınladı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı, sık sık bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da üzüntüye boğdu. Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun.

"MİLLETİMİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye'deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah'tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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