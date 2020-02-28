Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

28.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:26

İdlib'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından Rusya ile Türkiye arasında en üst düzey temas sağlandı. Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANLAŞMALARI KONUŞTULAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov ayrıca, Putin ile Erdoğan'ın Suriye konusunda anlaşmaların uygulanması konusunu tartıştıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İdlib'de Esed Rejimi, Türk askerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrasında 33 Türk askeri şehit oldu. Rusya Savunma Bakanlığı "Türkiye, bizi askerlerinin yeri konusunda bilgilendirmedi" derken Hulusi Akar ise Rusya'ya bilgi verildiğini açıkladı.