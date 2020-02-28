Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le İdlib konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

28.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından ile Türkiye arasında en üst düzey temas sağlandı. Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı 'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANLAŞMALARI KONUŞTULAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov ayrıca, Putin ile Erdoğan'ın Suriye konusunda anlaşmaların uygulanması konusunu tartıştıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İdlib'de Esed Rejimi, Türk askerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrasında 33 Türk askeri şehit oldu. Rusya Savunma Bakanlığı "Türkiye, bizi askerlerinin yeri konusunda bilgilendirmedi" derken Hulusi Akar ise Rusya'ya bilgi verildiğini açıkladı.

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