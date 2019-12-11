Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

11.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta ikili ilişkiler ve Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
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