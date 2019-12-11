: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

11.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta ikili ilişkiler ve Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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Kaynak: İHA

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