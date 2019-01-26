Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki askeri üssümüze yönelik saldırı girişimiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Bugün Irak tarafında yanlış yapmak istediler. Savaş uçaklarımız, SİHA'larımız kalktı ve dağılmak durumunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

İngiltere'de bir ışıklı reklamla, benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen? Ben kendim de duymadım. Dünya zalimlerle dolu. Ama biz de diyoruz ki, zalimler için yaşasın cehennem!

"BUGÜN IRAK'TA BİR YANLIŞ YAPMAK İSTEDİLER"

Cumhuriyetle birlikte kurulduk, biz Atatürk'ün partisiyiz diyenler yerlerde sürünüyor. FETÖ şantajlarıyla yolumuzu kesmeye çalışanlar bu seçimlerde de durmayacaklar. Hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar bizi nelerin beklediğini gösteriyor. Bölücü örgütün seçim dönemi için çeşitli hazırlıklar yaptığı görünüyor. Ama bunlar artık geçerli değil. Bugün Irak tarafından bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız kalktı ve hepsi dağılmak zorunda kaldı.

"İTTİFAKIMIZ PAZARA DEĞİL, MEZARA KADAR"

AK Parti'nin tökezlemesi demek Türkiye'nin sarsılması demektir. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var. CHP'nin yanındakilerle ittifakı ise azami bir şer ittifakıdır. 31 Mart seçimlerine bu başarıyı taşıyarak ülkemizin beka sancağını devam ettireceğiz. İnşallah pazara kadar değil mezara kadar bir ittifakı sürdürürüz."