Erdoğan, Kurmaylarıyla Seçim Toplantısı Yapmak Üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kurmayları ile yapacağı toplantıda 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile görüşmesi bekleniyor.

SÜLEYMAN SOYLU, BİNALİ YILDIRIM VE MEHMET ÖZHASEKİ DE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıkarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve İstanbul'un bazı ilçelerinin belediye başkanlarının AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geldiği görüldü.

SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kurmayları ile yapacağı toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.