Son Dakika: Erdoğan, koronavirüs kapsamında belediye başkanları ile yaptığı toplantıda konuşuyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında belediye başkanları ile video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda konuşuyor. Erdoğan belediye başkanlarına talimatta bulunarak geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardım edilmesini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemi ile belediye başkanlarına sesleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar: "Temizlik ve korunma malzemelerinin dağıtımını sürdürmeliyiz. Evinde tencere kaynamadığı için kalbi kırık her vatandaşımızın vebali sizlerin üzerindedir. Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor. Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Ayrıntılar geliyor...