Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Erdoğan beraberindekilerle enkaz başına giderek çalışmalarla incelemelerde bulundu.

"ATILMASI GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Enkaz alanında inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cenaze törenine katılacağız, ama buradan almamız gereken bir çok ders var. Başsavcımız, gerek savcılar, bütün bakan arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra biz de oturup değerlendirmelerimizi yapacağız, atılması gereken adamlarımızı kararlı bir şekilde atacağız." dedi.

SAĞLIK BAKANI ÖLÜ SAYISININ ARTTIĞINI DUYURMUŞTU

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu kapsamda çökmede hayatını kaybeden sayısı 16'dan 17'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binanın enkazından şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.