Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililerle Buluştu: Bir Üye Yanında İki Oy Daha Getirsin Mesele Bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partililerle buluştuğu iftar yemeğinde açıklamalarda bulunarak, "İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var." dedi.

"ÜYELİĞİN BİR SORUMLULUĞU VAR"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"ÜYEYİM AMA ÇALIŞMIYORUM OLMAZ"

"İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul'daki üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Üyelerimiz arazide bir çalışsın. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var. Kadın kollarımızın 4,5 milyonu aşan, gençlik kollarımızın 1,5 milyonu bulan üye sayıları Türkiye'deki diğer tüm siyasi partilerin toplam üye sayısından bile fazladır. Genel Başkanı olarak teşkilatlarımızın, özellikle de mahalle temsilcilerimizin çalışmalarına hep özel önem verdim ve destekledim."

"YSK'NIN KARARINI İSABETLİ BULUYORUZ"

Erdoğan, İstanbul'da bir yenileme seçimi olduğunu ifade ederek, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiğini anımsattı.

Bu kararın verilmesinin gerisinde 31 Mart seçimlerinde yaşanan ve hepsi de belgeleriyle ispatlanan kanunsuzluklar, organize usulsüzlükler, özensizlikler, hırsızlıklar, yolsuzluklar olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞI TAM BİR FELAKETTİR"

"Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir. Çünkü bireysel hırsızlıkta bir kişinin malını çalarsınız, milli irade hırsızlığında tüm milletin hakkını çalmış olursunuz. Biz bu süreçte attığımız adımlarla milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz. Seçim tarihine kadar geçecek yaklaşık artık 4 hafta var. Bu sürecin gerekçelerini İstanbul halkına çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. YSK'nin gerekçeli kararında tüm bilgiler, belgeler, tartışmalar, değerlendirmeler yer alıyor. Ana hatlarıyla baktığımızda YSK'nin iptal kararını iki temel sebebe dayandırdığını görüyoruz. Birincisi memur olması gereken sandık kurulu başkanlarından bir kısmının kanunun açık emrime rağmen özel sektör çalışanlarından, emeklilerden veya ne iş yaptığı bilinmeyen kişilerden seçilmiş olmasıdır. Bilindiği gibi YSK, seçimin yenilenmesi kararını ancak sonuca müessir olacak neticeler doğuracak durumlar ortaya çıkması halinde alıyor. Yani haklı da olsanız her itiraz seçimin yenilenmesi kararının verilmesini gerektirmiyor. "

"212 BİNDE FAZLA OY ŞÜPHELİ HALE GELDİ"

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve ülkedeki birçok yerde yapılan itirazların önemli bölümünün haklı da olsa sonuca etki edecek rakamlar ortaya çıkmadığı için reddedildiğini belirten Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise her iki başlık altındaki oy rakamlarının sonunu değiştirecek büyüklükte olduğunu kaydetti. Erdoğan, İstanbul genelinde toplamda 212 binin üzerinde seçmeni olan 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanuna açıkça aykırılık teşkil eden kişilerden atandığını anımsatarak, "İlçe seçim kurulları sandık kurulu başkanı atamalarını niçin bu şekilde yaptıklarını YSK'ye izah edememişlerdir. Sizlerin de yakından bildiği gibi sandık kurul başkanları sahip oldukları yetkiler ve fiilen yürüttükleri işler sebebiyle oyların sayımı ve kayda geçirilmesi konusunda çok büyük yetki sahibidir. Bu durumda kanuna aykırı sandık kurulu başkanı tarafından yönetilen sandıklardaki 212 binden fazla oy şüpheli hale geldi demektir." diye konuştu.

"23 HAZİRAN'DA DERSİ SANDIKLARDA VERELİM"

23 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir başbakanın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle istediği için bu idamı yaptık' diyenler... İşte diyorum ki, onlara 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim. Allah'ın izniyle sorunlarımızın hepsinin de üzerinden gelecek güce ve kararlılığa sahibiz. En büyük hesap sahibi, unutmayın Allah'tır."