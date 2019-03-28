Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "sürpriz bir programa" katılacağı bildirmişti. Erdoğan'ın "Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım" ifadeleriyle duyurduğu program başladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İkinci gençlerle buluşma toplantımı sizlerle yapıyorum. Yoğun bir maraton; tam böyle finale geldiğimiz anda sizlerle başkentimizin bu güzel yerinde Atakule'de bir taraftan hem Ankara'yı izleyerek hem de karşılıklı moderatörlüğümde böyle bir toplantıyı yapmak benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Ben sizlerden sorular alacağım, cevaplandırmaya çalışacağım."

"BU BEKA SEÇİMİ"

"Bu beka sorununun öne çıktığı bir seçim. Kandil'den yönetilen bir süreci takip ediyoruz. Mehmetçiğimiz, polisimiz ciddi bir mücadele veriyor. İyi bir netice aldığımızı düşünüyorum."

"GBT'LERİ HAZIR TUTUYORUZ, SONUCA GÖRE ADIM ATACAĞIZ"

"Yatırımların olmamasının nedeni terör. Mardin bir medeniyetler şehri. 3 dinin bir arada olduğu yer. Biz AK Parti iktidarı olarak farklı dinin mabetlerini ihya edip kendilerine verdik. İnşa edip teslim ettik. Yöneticileriyle aramızdaki ilişkiler de çok farklı konumda. Mardin'de artık trafiğin yer altına alındığı imkanlar oluştu. Geçmişte neden yoktu? Devletten aldıkları parayı Kandil'e gönderiyorlardı. Şimdi karşı tarafın bir adayı var, teröre bulaşmış bir kişi. Biz kararlıyız. 3-5 sene bekleyemeyiz. GBT'leri (Emniyetin genel bilgi tarama sistemi) hazır tutuyoruz sonuca göre adımlarımızı atacağız."

YENİ ZELANDA SALDIRISI

"Dijital yolculuğun içinde gençlik var. Sizler öncü olmaya aday konumdasınız. Çanakkale'yi bilirsek kurtuluş mücadelemizin ne olduğunu anlarız. Çanakkale Boğazı başta olmak üzere burası geçilirse girilecek olan yer İstanbul'du. İstanbul öyle bir hedef ki. Konstantinapol olayını hazmedemeyişlerinin neden o. Ecdadımız buna imkan vermedi. İstanbul olayını unutmuyorlar, hazmedemiyorlar. Bu nedenle orada 51 Müslüman'ı ibadet esnasında şehit ettiler. Buna batı tepki gösterdi mi? 51 Müslüman camide ibadet esnasında şehit ediliyor. Şunu iyi bilmemiz lazım, dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yapmamız gereken çok şey var."

SAVUNMA SANAYİSİ

"Sanatta, kültürde, ilimde, irfanda, teknolojide çok ileri noktaya gelmemiz lazım. İleri teknolojiyi yapamasaydık savunma sanayinde yüzde 20'yi yapabiliyorduk. Şimdi yüzde 70'e dayandık. O zamanlar ihracat yokken. Şimdi savunma sanayimiz yıllık 2.5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Buraya geldik. İnsansız hava aracı almak için oğul Bush'a söylemiştim. Durdu durdu 48 saatte istihbaratla bu işi başlatalım. İstihbarat da önemli ama İHA verin ki terör örgütlerinin bulunduğu koordinatları tespit edip vuralım. Bunu çalışalım dedi. Kongreden izin çıkmadı dediler. İsrail'den almışlardı bizden öncekiler. İsrail arıza yaptığında tamiratını yapmaz, parçasını vermez. Ne zaman biz İHA ürettik, hele hele SİHA ürettik, rahatladık. Terörle mücadelemiz farklı olmaya başladı. Şimdi üçüncü faza geçiyoruz, İHA'nın önemli bir boyutta olanını üretiyoruz. O üretildikten sonra bu işi çok daha güçlü yapacağız. iki tarafta 1.5'ar ton bombalar olacak."