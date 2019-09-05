Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız

05.09.2019 11:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'de oluşturması beklenen güvenli bölge konusunda da önemli ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Muhalefet 'Geldiğimiz anda Suriyelileri kovacağız' diyor. Bunlar mandacı zihniyet. Biz ensar olmaya talip olduk. Varil bombalarından kaçıp bize sığınanlara kucak açtık. Batı ülkelerinden 100 mülteciye kapı açanlar gibi yapmadık. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 350 bini buldu. Güvenli bölge teklifimize çok güzel diyorlar. Öyleyse gelin, süratle yapalım.

Batı verilen sözü tutmadı. Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız. Oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin vermeyecekseniz kusura bakmayın.

Eylülün son haftasına kadar güvenli bölgeyi fiilen başlatmakta kararlıyız. Bu işe başlayacağız. Hedefimiz yaklaşık 1 milyon Suriyeli kardeşimizi güvenli bölgede iskan etmektir."

ABD'NİN 700 TERÖRİSTİ EĞİTMESİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Güvenli bölge görüşmeleri devam ederken, ABD'nin Suriye'de 700 teröristi eğitmesi tartışma konusu olmuştu. ABD, Suriye'de büyük kısmı Arap, 700 kişiyi eğiterek terör örgütü YPG/PKK'nın saflarına katmış, Türkiye sınırından uzak bölgelerde kurulan kamplarda, ABD'li danışmanlar askeri, YPG/PKK'lılar ise ideolojik eğitim vermişti.

BM GENEL SEKRETERİ TÜRKİYE VE ABD'YE UZLAŞMA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye sınırında kurulması öngörülen "güvenli bölge" ve Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelere ilişkin, "Ortaya çıkabilecek yeni çatışmaların önlenmesi için tüm tarafları bu konuda anlaşmaya teşvik ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARI DİKKATE ALINMALI"

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise Suriye'deki şiddet ve istikrarsızlığın boyutunun "alarm verici" olduğu uyarısında bulunmuş, "Türkiye'nin Suriye'deki meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı" açıklamasını yapmıştı.