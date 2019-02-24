Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür Telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak, Mustafa Şentop'un TBMM Meclis Başkanı seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

ŞENTOP 336 OY İLE MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi seçti. Birinci ve ikinci tur oylamada 4 aday da gerekli olan 400 oya ulaşamadı. TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda AK Partili Mustafa Şentop 322, CHP'li Engin Altay 120, HDP'li Serpil Kemalbay 45 ve İYİ Partili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. İkinci turda Şentop 333, Altay 126, Kemalbay 46 ve Filiz 35 oy aldı. Üçüncü turda 336 oy alan Şentop, Meclis'in yeni Başkanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak, Mustafa Şentop'un TBMM Meclis Başkanı seçilmesi için verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.