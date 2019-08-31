Cumhurbaşkanından ABD'ye uyarı: Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, harekat planımızı devreye sokacağız

31.08.2019 16:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında NATO üyeliği ve Suriye sınırına güvenli bölge konularında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "3 hafta sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle gideceğimiz ABD'de yapacağımız temaslar son fırsattır. Şayet bu tarihe kadar tatmin edici adımlar atılmazsa kendi göbeğimizi keseriz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, istiklalimizin en büyük güvencesi olmaya hep devam etti, devam edecektir.

Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas, Irak, Filistin, Çanakkale ve Galiçya, Makedonya, Romanya cephelerinde savaşan Osmanlı ordusu kahramanlık hikayesidir.

Adana'dan Gaziantep'e pek çok yerde milletimizin kendi iradesi ile başlattığı Kuva-yi Milliye hareketi kısa sürede düzenli orduya dönüşmüştür. Cumhuriyet döneminde de TSK dünyanın en modern araçlarıyla teçhiz edilerek ülkemizin bağımsızlığının teminatı olmuştur.

NATO MESAJI

Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur.

Müttefiklerimiz ile dayanışmayı hala değerli görüyoruz. Bu yapılar içinde daha güçlü bir yer edinmek istiyoruz. 18 yıl önce yerli ve milli savunma sanayine yönelik ürünleri üretirken bugün yüzde 70 üretir hale geldik."

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Türkiye olarak güvenli bölge oluşturma isteğimizi dile getirdik. Herkes bu teklifi olumlu görmüş olsa da o dönem kimse hayata geçirmedi. Şimdi bunu tekrar konuşuyoruz. Bizim söylediklerimizle ABD'nin ifade ettiği makasın çok açık olduğunu görüyoruz. Gerçi müşterek harekat merkezinin kurulması gibi olumlu gelişmeler var. Ancak biz doğrudan kendi askerlerimizin kontrol etmesi dışında bir çözüme rıza gösteremeyiz.

Sadece burayı sadece güvenli bölge haline getirmeyeceğiz, burada inşa edeceğimiz yerleşim alanlarıyla Suriyeli vatandaşlarımızı ülkelerine kavuşturmayı hedefliyoruz.

3 hafta sonra ABD'de bulunacağımız temaslar son fırsattır. Tatmin edici adımlar atılmazsa orada kendi işimize bakmaktan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmekten başka çare gözükmüyor.