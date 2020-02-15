Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Rejim geri çekilmeden sorun çözülmez

15.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye politikası hakkında net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz" dedi.

"REJİM GERİ ÇEKİLMEDEN İDLİB'DEKİ SORUN ÇÖZÜLMEYECEKTİR"

Rejim güçlerinin Soçi Muhtırası'nın sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorunun çözülmeyeceğini belirten Erdoğan, "İdlib'deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır. İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASINI ELEŞTİREN ÜLKELERE SERT TEPKİ

"Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır" diyen Erdoğan, Suriye konusunda Türkiye'yi eleştiren ülkelere de sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi?" dedi.

Haber Videosu