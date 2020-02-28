Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin lideri ile görüşecek

28.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:27

İdlib'de Suriye rejim güçlerinin gerçekleştirdiği ve 33 askerimizin şehit düştüğü hain saldırının ardından diplomatik gelişmeler hızlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen ve en yakın zamanda yüz yüze görüşme konusunda mutabık kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan son gelişmelere göre 4 ülkenin lideriyle de görüşecek.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek.

BM'DEN DESTEK ÇAĞRISI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklaması ve ardından Türkiye'den çıkmak isteyen mültecilerin engellenmemesi Birleşmiş Milletler'i harekete geçirdi. BM, uluslararası topluma "Türkiye'ye mülteciler konusunda desteği artırın" çağrısında bulundu.

NATO: TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKİMİZ

Türkiye'nin çağrısı üzerine gündem maddesi İdlib'deki gelişmeler olan olağanüstü NATO toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri, "Türkiye çok kıymetli bir müttefikimiz, Türkiye'nin yanındayız" dedi.

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