Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün telekonferansla yapılacak olan kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapacak. Erdoğan'ın konuşmasında, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri açıklaması bekleniyor.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında telefonferans sistemiyle tam katılımlı kabine toplantısı Huber Köşkü'nde gerçekleştirilecek. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun da ilk kez katılacağı toplantıda gündem, ülkemizde 131 can alan yeni tip koronavirüs salgını olacak.

ERDOĞAN, ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Erdoğan'ın konuşmasında yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlem ve kararları açıklaması bekleniyor.

TOPLANTIDA KORONAVİRÜS MASAYA YATIRALACAK

Kabine toplantısının ana gündemi koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler ile atılması gereken yeni adımlar olacak. Koronavirüs salgınına karşı mücadelede gelinen son durum ve yapılan çalışmalar ile "kamu düzeninin korunması", "sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi", "gıda-temizlik tedarik zincirinin ayakta tutulması", "sosyal mesafenin ve izolasyonun sağlanması" konu başlıklarında tüm detaylar toplantıda ele alınacak.

BAKANLAR, SUNUM GERÇEKLEŞTİRECEK

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka istatistikleri, tedavi süreçleri ve Çin'den test kiti ve ilaç temini konusunda kabine üyelerine kapsamlı bir brifing verecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınan kararlar doğrultusunda 30 büyükşehirdeki uygulamalarla ilgili kabineye sunum yapacak. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yerli medikal cihaz, solunum cihazı çalışmaları, test kiti ve maske üretiminde gelinen aşamalar hakkında bilgi verecek.

Toplantıda salgının ekonomiye etkisi de değerlendirilecek ve alınan tedbirlerin ne düzeyde yeterli olduğu tartışılacak.